Otra víctima de los charlatanes

La bella Paola Durante ha sido de las pocas estrellas que ha reconocido que se ha realizado varias cirugías estéticas para lucir como una muñequita. Sin embargo, la edecán y cantante uruguaya ha tenido que pagar un precio muy alto por someterse a cirugías con charlatanes que en lugar de ayudarla, la han mandado directamente al hospital por complicaciones.

Según palabras de la propia Paola, desde hace 10 años que se aumentó los glúteos con polímeros ha sufrido un calvario, pues ha tenido que estar yendo al doctor casi cada tercer día para que no se le riegue el fatal líquido y no le pase lo mismo que Alejandra Guzmán, quien lleva más de 25 operaciones en las pompis en las que le han retirado poco a poco los polímeros que le inyectaron.

“Voy dos que tres veces con el doctor, sigo con mi tratamiento, me duele un poquito porque me inyectaban células madre, me arde mucho y eso no está padre, me sigo cuidando y me mantengo en mi peso. Ya no me puedo broncear. Ahora ya me amo a mi misma, quise ser perfecta y así no debe ser, ya me acepto como soy”. Recordemos que la actriz y exedecán de Paco Stanley también se hizo una cirugía estética en la quijada, en las bubis y arreglitos en la cara, solo pero mencionar algunos.