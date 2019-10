Horóscopos para este JUEVES 31 de octubre

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro.

●RITUAL EN LA FASE LUNAR Ahora que hay luna nuevs en Sagitario prende una veladora blanca para iniciar el mes con las mejores vibras, ilumine tu pensamiento y toma las mejores decisiones.

ARIES

(marzo21/abril20)

Ten cuidado con lo que vas hacer no lo hagas precipitado pueden salir las cosas mal, las decisiones que vayas hacer tendrán gran impacto de cómo terminas el año muestra que tienes tus habilidades para sacar la carga de trabajo.Relájate y no te estreses o puedes enfermar.

TAURO

(abril21/mayo21)

Algunos cambios son importantes para mejorar, no te preocupes te vas acostumbrar.Administrar bien el dinero y dale prioridad a los pendientes. Pon atención en tu persona debe de lucir impecable que tu autoestima se vea alta. Atraer la mirada de tu pretendiente te va invitar a salir y posiblemente se consolide un romance.

GÉMINIS

(mayo22/junio20)

El desgaste físico es por excederte a compromisos, administra bien tu tiempo y organízate para poder cumplir. Es importante demostrarte que tienes las capacidad de sacar adelante todos los compromisos.

CÁNCER

(Junio21/julio22)

Es momento de animarte a decir que te gusta esa persona no seas inseguro será el peor límite. Acaparar la atención de todos con tus talentos será la manera de poder abrir caminos hacia el éxito. Cuida lo que estás comiendo o te puedes indigestar.

LEO

(julio23/agosto22)

El universo pone momento clave para poder determinar la situación en lo sentimental define y no tengas miedo al compromiso. La experiencia que estás viviendo en tu presente es importante demuestra que tienes la madurez para salir adelante en esta prueba de vida.

VIRGO

(agosto23/septiembre22)

Cambia la percepción de lo que estás mirando, dale otros enfoques, ayuda a abrir el panorama, es momento de abrir tu mente para entender las cosas de manera diferente. Esa inquietud de crecer te encamina a poder iniciar una entrada económica, ánimo lo vas a lograr.

LIBRA

(septiembre23/octubre22)

Tus capacidades están desatadas. Concretarás lo que ambicionas y podrás recibir ganancias, llenando tu cartera de dinero. Date la oportunidad de conocer a nuevas personas, no seas huraño, date la pauta para encontrar el amor. Un deseo o en próximos días se va a cumplir.

ESCORPIO

(octubre23/noviembre21)

No intervengas en asuntos que no te correspondan o te vas a meter en problemas. Mantener un perfil bajo te ayuda a no generar envidias, no alardes de las cosas buenas que te está sucediendo, sé humilde. Hacer una buena acción garantiza que el dharma te llene de bendiciones.

SAGITARIO

(noviembre22/diciembre21)

Estás en constante movimiento, acción y carga de trabajo y posiblemente tendrás que mostrar que posees la energía y vitalidad para sacar adelante todas las tareas y compromisos. No te quedes de brazos cruzados y pon más acción de ligue y seducción con esa persona que tanto te encanta.

CAPRICORNIO

(diciembre22/enero20)

Muestra que tienes todo para alcanzar tus objetivos y metas. Enfrenta el problema legal que tienes pendiente, el dictamen va a salir a tu favor. La pereza va a limitar mucho tu suerte. Júpiter influye en tu habilidad mental para poder aprender con facilidad

ACUARIO

(enero21/febrero19)

Tus sentimientos están a flor de piel, cariñoso atento y además me los pasarás un momento especial con tu pareja. Descubrirás un secreto que posiblemente no te guste, pero es mejor saber la verdad. Un golpe de suerte trae a mediano plazo un proyecto ambicioso.

PISCIS

(febrero20/marzo20)

Reconocen tus cualidades será destacado por la manera en que estás trabajando eres talentoso , hábil y sacas mayor producción.Muestras la mejor versión de ti con tus hechos, los hábitos salen a relucir por la personalidad tan impactante y veraz que tienes.