Un hoyo se “traga” a un autobus en EE.UU

Un gran socabón se abrió en el centro de la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, donde un autobús quedó a la mitad de ser “comido” cuando esperaba la señal de avance en el semáforo.

Este lunes, cuando ocurrió el incidente, tan solo el conductor y un pasajero se encontraban a bordo del autobús y ambos pudieron evacuar el vehículo de inmediato. El conductor no resultó herido, sin embargo, el pasajero fue llevado a un hospital con dolores en el cuello.

and you will see hear a port authority bus returning from hell after trying and failing to save the pittsburgh public transit system pic.twitter.com/sO9QPqCxvy

— kate (@KatherineShea17) October 28, 2019