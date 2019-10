Horóscopos para HOY miércoles 30 de octubre

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro.

●RITUAL EN LA FASE LUNAR

Ahora que hay luna nueva en Sagitario usa incienso de rosas para atraer la suerte y la prosperidad.

ARIES

(marzo21/abril20)

Saturno influye con gran impacto en tu día trayendo bienestar, al parecer todo se da de manera fácil sin contratiempos porque todo está acomodándose a su favor. Esa persona que tanto te gusta tiene un encuentro de deseo pasional disfruta al máximo de tu sexualidad.

TAURO

(abril21/mayo21)

No te enredes en situaciones que pueden afectarte, sé más inteligente para sobrellevar la situación, maneja todo con diplomacia e inteligencia. Tu buena actitud será la llave para concretar los negocios y poder generar más ingresos económicos al parecer la racha de suerte y dinero llenará tu cartera.

GÉMINIS

(mayo22/junio20)

El lado intelectual despierta el interés por el arte y la cultura, una buena compañía podrá disfrutar de momentos especiales. Una actividad diferente te saca de la rutina y hace más dinámico tu día no dudes y hacer cosas diferentes. Descubres que una persona no es lo que creías aléjate de las personas hipócritas.

CÁNCER

(Junio21/julio22)

El sol alumbra tus pensamientos para mejorar tus hábitos es momento de sacar a relucir la mejor versión de ti. Has notado que estás en el mejor momento del año saca provecho para concretar tus deseos y poder lograr atraer riqueza. Traes un magnetismo especial, despiertas pasiones sin límite.

LEO

(julio23/agosto22)

La intuición te lleva hacia un camino y prosperidad, abres caminos hacia un horizonte de prosperidad. Al parecer estás con la mejor compañía no te enredes diferencias que puede alejarte de la persona que amas. No descuides la responsabilidades o los compromisos. Es momento de que des a nota todas tus habilidades y cualidades.

VIRGO

(agosto23/septiembre22)

Demuestra que has aprendido del pasado que eres capaz de pasar las pruebas que se están presentando. Tienes todo para triunfar y salir adelante no va haber ninguna situación que no puedas vencer lo que no te destruye te hace más fuerte.No dudes en demostrar lo que sientes vas a ser correspondido.

LIBRA

(septiembre23/octubre22)

La luna nueva pone muy exigente tu paladar vas estar de antojos muy golosos ten cuidado porque puede subir de peso. Es importante tu autoestima haciendo un cambio de imagen o renovando tu guardar ropa así vas a traer la mirada de todos e inclusive podrás conquistar un nuevo amor.

ESCORPIO

(octubre23/noviembre21)

Por fin se logró solucionar los pendientes económicos, vas a pagar las deudas y llegará esas entradas de dinero busca administrarte lo mejor posible. Se cruza en tu camino una persona que te hace sentir bien, con muchos gustos compatibles contigo lo más probable es que se dé una cita y pase más que una amistad.

SAGITARIO

(noviembre22/diciembre21)

Tal vez es momento de que cambies la estrategia y replantees los caminos que vas a seguir momento de ver otros horizontes para poder tener otros resultados. No todo lo que brilla es oro se mas minucioso para que puedas discernir lo que más te conviene y veas la realidad.

CAPRICORNIO

(diciembre22/enero20)

Es un momento clave para que puedas avanzar como vence el defecto de la pereza será lo que te está haciendo y nutrientes. ¡Qué esperas para emprender y hacer lo que tanto anhela!. Capacidades talentos aún están esperando que los des a relucir.

ACUARIO

(enero21/febrero19)

Ya no esperes más por fin se va solucionar ese pendiente. Logrando concretar los pendientes. Importante en tu vida te va acción alegría y disfrútalo. El universo ser alinea para cumplir un deseo solo es cuestión de que lo decretes.

PISCIS

(febrero20/marzo20)

Te vas a rodear de amistades que te hacen ser quien te valora y podrás pasar momentos inolvidables menos complace un momento de romance cariño y amor seduce a tu familia con tus encantos. Descubrirás una sorpresa que te da gran satisfacción.