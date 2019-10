Exalcalde de Tequisquiapan contrajo nupcias con su nuera

Queretaro.- El exalcalde de Tequisquiapan, Raúl Orihuela González, contrajo nupcias con Valeria Hassen Morales, quien fuera esposa de su hijo fallecido en 2016 Raúl Orihuela.

Sergio Venegas, director editorial de Plaza de Armas Querétaro, constató el enlace matrimonial en Quintana Roo, celebrado el pasado 18 de octubre.

Valeria Hassen Morales es viuda de Raúl Michel Orihuela, quien murió en un accidente automovilístico en septiembre de 2016.

A los ocho meses de este acontecimiento, se inició el rumor de una relación amorosa, la cual negaron los ahora esposos.

Valeria Hassen y Raúl Michel Orihuela, su difunto marido, tuvieron dos hijos, quienes pasaron de ser nietos de Raúl Orihuela a sus hijastros, mientras que la madre también será su abuela luego de las nupcias.

