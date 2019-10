Doña Olga, no vaya con Bonilla

MAESTRO, ABUCHEARON A TRUMP EN EL QUINTO JUEGO DEL CLÁSICO DE OTOÑO

-Parafraseando el clásico jonrón, le gritaron pensando en 2021: “Se va, se va… y se fue”. AMLO no irá a la toma de protesta de Bonilla, “porque eso le corresponde a Sánchez Cordero”. -Si yo fuera doña Olga, tampoco iría para que don Jaime vea que nadie secunda su necedad. Obrador citó que Ernestina Godoy es honesta e íntegra, y que si le dicen “la fiscal carnal” de Sheinbaum está bien. -A la procuradora, aunque sea carnal de doña Claudia, le ha quedado muy grande el enorme y peligroso toro que tiene que lidiar y dominar. Don Andrés pidió a los pueblos originarios explotar los recursos de manera responsable. -También hay que exigirle a terratenientes y dueños de minas que explotan a esos pueblos ya no acaparar irresponsablemente los beneficios de esos recursos. El presidente rechazó bajar el ritmo de sus giras porque tiene que trabajar “16 horas diarias”. -Y todas las poblaciones recónditas requieren el inmediato mejoramiento de sus condiciones de vida… Mario Delgado dijo que en EU se ha abusado del derecho de adquirir armas. -Y acá, gobiernos neoliberales permitieron y se beneficiaron con la reventa. Subastan 604 objetos de Colosio y su esposa Diana, a beneficio de mujeres con cáncer. -Lástima que no le sirvieron al PRI que también padece cáncer terminal… de corrupción e impunidad.