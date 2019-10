Afectan accesos a la capital

CIUDAD DE MÉXICO.– En punto de las 8 de la mañana se inició el Paro Nacional de Transporte. En los accesos a la Ciudad de México, inició una concentración en diversas casetas de cobro para protestar por la falta de respuesta y atención a su pliego petitorio, por parte del Gobierno Federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y autoridades estatales y municipales.

El presidente de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C (AMOTAC), Rafael Ortiz Pacheco, informó que en principio, se anunciaron bloqueos carreteros en distintas zonas del país, posteriormente, se acordó que las caravanas no afecten las circulaciones viales en las carreteras ni en los accesos a la capital.

Parte del desplegado llegó a la Cámara de Diputados, para después, desplazarse al Senado de la República. “Estamos haciendo uso de un derecho legítimo, no estamos violentando a nadie”, afirmó Ortiz Pacheco.

“Las afectaciones se dan todos los días y no está AMOTAC ahí, por cualquier situación, yo no sé porque me atacan tanto por ese lado, El día de mañana vas a tener afectaciones y no voy a ser yo”, dijo el presidente de dicha organización.

Aseguró que la intención del #ParoNacional no es afectar a nadie, sólo tienen la intención de ser escuchados por el Gobierno, quien no ha resuelto el tema.

“Nosotros no somos quien y no queremos hacer lo que estamos haciendo pero la falta de respuesta de la autoridad nos obliga a hacerlo, no somos culpables, pero no podemos permitir esto”, dijo.