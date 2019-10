Robó, no huyó y lo bloquearon…

MAESTRO, ROMERO ACLARÓ QUE NO HUYÓ Y SÓLO LO OPERARON DE UNA INGLE

-De una vez le hubieran cosido las manos para que no vuelva a agarrar lo que no es suyo… Reuters había informado que la FGR pidió ficha azul a la Interpol para ubicar al exlíder petrolero Deschamps. -Toda una fichita, con un pasado muy negro. Gertz debe ponerle marcaje especial (un chip, grillete o brazalete electrónico) para tenerlo disponible en cualquier diligencia, y que FGR no signifique: Facilítenle Garantías a Ratero (digo Romero). Un juez le negó suspensión definitiva a don Carlos contra el bloqueo de sus cuentas bancarias. -Lo único bueno es que no tiene acceso a sus multimillonarias sumas, pero debe tener otras con familiares y esbirros prestanombres. Hasta ahora, prafraseando a Woody Allen, su película ha sido Robó, no huyó, lo bloquearon y lo operaron (falta lo pescaron). Fernández de Cevallos pagó casi 13 mdp de predial en vez de los 984 que debía; sólo 5 años de impuestos por resolución de la SCJN. -Estaba acostumbrado a no pagar, amparado por sus turbios nexos con el prianismo; pero que le cobren recargos para compensar en algo lo condonado seguramente por algún juez amigo o cómplice. Dicen que si se avala aquí la mariguana, México infringirá tres acuerdos internacionales. -Ahorita lo que importa es clarificar y tratar de mejorar el panorama nacional, lo que opinen afuera que nos valga… Con la Ley de Amnistía saldrán 2 mil 67 reos. -Es momento de probar si salen más maleados, peor de lo que entraron.