Para ver en casa: ‘Striking Out’ llegó a Acorn TV

Like

Harry Plus

A la plataforma de streaming Acorn TV, ha llegado una serie llamada ‘Striking out’, una producción sobre una joven abogada llamada ‘Tara Rafferty’, que sorprendida tanto profesional como personalmente, empieza un camino de redescubrimiento sobre la vida y las personas que la rodean. La serie de origen irlandés, consta de 10 episodios y es protagonizada por la actriz Amy Huberman, quien platicó en exclusiva desde Dublín, sobre lo que representó para ella, ser parte de esta producción.

Sobre su personaje, y lo importante que fue para ella representarlo, esto comentó: “Es fantástico, ella es brillante y cuando leí el guion de la serie y sobre el personaje de ‘Tara’, sabía que quería interpretarla intensamente, se siente cómo el cambio ocurre en ella en la serie y me siento afortunada de hacerlo. Es una historia sobre personas que comparten sus pensamientos y vidas, estuve muy afortunada de interpretar a alguien como ‘Tara’”, reveló la actriz.

Sobre la fortaleza que adquiere ‘Tara’ y el ánimo que tiene para superar las adversidades, platicó: “Creo que ella está muy conmocionada en el episodio 1, está en modo avión, apenas para sobrevivir y toca esperar conforme avanzan los episodios para poder ver las verdaderas capas de su personalidad y creo que ella es una mujer fuerte y formidable y en su mundo profesional hay formalidades y cuestiones legales y de regla a las que tiene que adaptarse, pero logra superarlo. Ella tiene fe en este camino de felicidad y crecimiento personal”.

Para la gente en México, que está por disfrutar de ‘Striking out’, estas son las cualidades que expresó sobre la serie: “El show es un gran programa sobre derecho y tiene un gran guion, amo el mundo y los personajes, entonces al leer cada una de las tramas de la serie te impresionas con lo que ocurre con todo y el nivel de suspenso, la avaricia, el miedo y los niveles que tiene, creo que es importante para un show dramático y que provoque que su imaginación les ayude a estar en las situaciones por las que se encuentran los personajes, es excelente y por el otro lado la comunidad que forma ‘Tara’ y las personas que la ayudan, simplemente te encariñas con ellos, se vuelven vulnerables y empáticos y ese camino es digno de ver por igual”, dijo.

Además, Amy nos dio su opinión sobre las plataformas de streaming: “Pienso que es fantástico y la competencia es buena y es para mejorar la calidad y para compartir historias, para mejorar la televisión y ver contenido de otros países, el streaming fomenta mejoras en todos los niveles y es culturalmente bueno porque ayuda a alcanzar otras costumbres y otras voces, diferentes formas de ver la vida y atesorar ese conocimiento como audiencia y espectador, lo cual es grandioso y como actriz es mejor porque ayuda a que otras personas vean tu trabajo”.

Por último, la actriz se sinceró y contó un poco sobre las cosas que más disfruta hacer en su tiempo libre: “Me encanta mirar televisión, ver películas y escuchar audiolibros, me encanta estar en el mundo de otras persona, en la ficción, eso es algo que me alimenta como actriz y me complementa, es grandioso escuchar podcast también, pero más que nada disfrutar del cine, de series y la familia y amigos por igual”, finalizó.