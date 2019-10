Impone su estilo suicida

El Torneo de la Gran Alternativa 2019 fue un escaparate para muchos jóvenes luchadores y uno de los que más cautivó al público de la Arena México por sus lances espectaculares fue Sonic, quién brilló con luz propia en compañía de su padrino Ángel de Oro.

“La confianza me la dio Ángel de Oro y aunque no me pude llevar el boleto para la segunda fase fue un gran aprendizaje tanto personal como profesionalmente y bueno pude dar el ancho enfrentando a gente como Bárbaro Cavernario y Espanto Jr. que aunque son muy jóvenes tienen mucha experiencia tanto en Japón como en Estados Unidos y hay que darle la gracias al Consejo Mundial por esta oportunidad que nos brinda y creo que demostré que estoy hecho para cosas grandes”, dijo el joven técnico a Grupo Cantón.

Agregó que aunque se enfrentó a muchos luchadores veteranos que participaron en el torneo, pudo demostrar de qué está hecho. “Tengo ganas de sobresalir en la Arena México y comerme el mundo de un sólo bocado, me atrevo a decir que en el CMLL hay mucho talento esperando una oportunidad y habemos muchos jóvenes como Súper Astro, Star, Audaz que ya estamos ansiosos de participar en funciones estelares, en el aniversario del CMLL, en Homenaje a dos Leyendas, en un torneo Grand Prix y todo eso es lo que a mi me motiva para seguir preparandome día a día y cumplir mis objetivos, ir a Japón, entonces, todo eso me mantiene contento y alegre, seguiré trabajando poco a poco para escalar peldaños y convertirme en una estrella del Consejo Mundial”, señaló.

Sonic se mostró contento de que su estilo aéreo le esté gustando al público de la Arena México, pero no quiere dejar de lado el llaveo y contrallaveo, porque le gusta respetar la esencia de la lucha libre mexicana.

GRAN RETO

Explicó que el 2019 le gustaría cerrarlo con una rivalidad, con algo que le ayude a catapultarse como una estrella. “Me gustaría un match relámpago con el profesor Virus, quien es con el que actualmente entreno, para demostrarle todo lo que le he aprendido y de qué estoy hecho; demostrar que el alumno puede superar al maestro y conmigo no va a ser la excepción”, sentenció.

Asimismo, confesó que le gustaría hacer dupla con Súper Astro Jr. porque a últimas fechas los han programado juntos en los Viernes Espectaculares y es alguien con el que ya se identifica mucho, ya que sus estilos son similares, suicidas.

“Nos acoplamos muchísimo y me gustaría hacer con él una pareja histórica como lo fueron Santo y Gori Guerrero, René Guajardo y Karloff Lagarde, El Solitario y Ángel Blanco, por mencionar algunos. También me gustaría ser parte de Los Nuevos Cadetes del Espacio que él quiere formar porque es una tercia que hizo mucha historia y podríamos completarla con Robín o El Audaz, para mí sería algo fenomenal ser parte de esa agrupación”, finalizó.