“Chicharito” desconoce si fue castigado por el Tri

El delantero Javier Hernández dijo desconocer si existe algún tipo de castigo hacia los jugadores que se vieron involucrados en una fiesta en Nueva York, esto en el pasado mes de septiembre durante una fecha FIFA.

Durante esos partidos que enfrentó la selección mexicana de futbol ante Estados Unidos y Argentina, trascendió un video en el que se observa a Guillermo Ochoa, Miguel Layún, Héctor Moreno y Javier Hernández en un bar en Nueva York.

Posterior a eso, el técnico argentino Gerardo Martino indicó que no se detectó ningún tipo de indisciplina, ya que fue durante el tiempo libre que se les dio y cumplieron con los horarios establecidos.

El “Tata”, sin embargo, explicó que si se dio algún tipo de acto impropio se iba a estudiar para tomar medidas al respecto, en busca de que no se repitan.

“Chicharito”, quien se observa en las imágenes, explicó que no sabe si está castigado por esta situación, luego que no fue considerado para los juegos de la Liga de Naciones de la Concacaf, al igual que los otros elementos en la convivencia.

“A mí no me han dicho absolutamente nada, la verdad no me han convocado y es muy claro”, dijo a Fox Sports.

El jugador del Sevilla de España aseguró que Martino “también ha sido muy claro de que si existiese una cosa así, ya me lo hubieran hecho saber”.