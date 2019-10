Aprendiendo a vivir: Presentan cinta ‘La Nave’

Like

Dentro del Festival internacional de cine de Morelia, el elenco de la nueva producción mexicana platicó sobre el significado de la película

Dentro de las actividades de la edición 17 del Festival Internacional de Cine en Morelia, el pasado fin de semana se presentó la cinta mexicana ‘La Nave’, la cual es dirigida por Batán Silva y es protagonizada por Pablo Cruz (quien escribe el guion y produce), Santiago Beltrán, Andrés Almeida, Maya Zapata, Paloma Arredondo, Héctor Jiménez, y Rodrigo Murray. Varios años le tomó a Pablo Cruz ver reflejada su idea en la pantalla grande, al respecto, parte del elenco platicó sobre la importancia que conlleva en sus raíces una historia como ‘La Nave’.

“Para mí lo que respetan es la importancia de la buena actitud en la vida, más allá de hablar de que si un niño está enfermo de cáncer o no, o de si un hombre carece de esperanza, lo importante es demostrar que con la actitud correcta cuando actuamos positivamente, con el corazón, los resultados siempre son positivos. Tratamos de concentrarnos en contar una historia que muestra que a pesar de las adversidades, siempre podemos ser extraordinarios y siempre podemos tener un impacto positivo en las perchas que nos rodean si así nos lo proponemos”, relató Pablo.

Sobre el tacto y el asesoramiento que tuvieron que realizar para dicha historia y sobre los conflictos a los que se enfrenta una persona con este padecimiento, esto contó: “Nos acercamos con mucho ánimo para buscar aliados y desde que escribí el guion, me acerqué a familias en las mismas circunstancias, para platicar y comprender el estado emocional que vive ‘Gerardo’, y realmente transmitir lo que quería. Me quedé con el mensaje de que la buena actitud lo es todo. Son personas sólidas, fuertes, con problemas feos pero que los enfrentan de forma positiva y con un solo objetivo, ser felices”, aseveró Pablo Cruz, quien regresa a la actuación luego de participar en ‘El hotel de los secretos’ y ‘Por siempre mi amor’.

“La película está basada en hechos reales, ‘Miguel’, el locutor de radio en quien nos basamos, así empezó, él me dijo lo siguiente: ‘lo que me dio sentido personal, profesionalmente y familiarmente, fue saber que tengo la capacidad, a través de mi programa de radio, de ayudar a las demás personas’, y eso es la película, se trata de ayudar a los demás y ser buena onda”, añadió el actor.

Sobre interpretar a un personaje como el niño ‘Gerardo’, y participar en su primer papel protagónico en una pantalla de cine, el pequeño Santiago Beltrán platicó: “Me sentí muy a gusto, además de que todos me caían muy bien en el rodaje, y casi todo el tiempo grabamos en el hospital, estaba en una camilla, cada día me rapaban y me maquillaban y grabábamos escenas en donde estaba sintiéndome bien o mal, pero estuvo bien”, comentó alegre y con pocas palabras el pequeño Santiago.

Acerca de la tonalidad que logran manejar dentro del guion, el mismo creador, Pablo, dijo: “Tiene que ver con el tipo de historia que queríamos contar, desde un principio le dije a Miguel que quería escribir una historia inspirada en ese episodio de su vida, pero desde el lado positivo. Los involucrados estaban conscientes e la sensibilidad y el tacto con el que se tenia que manejar la trama, de contar una historia que a la gente le deje un buen sabor de boca y creo que eso queda”.

Paloma Arredondo, la encargada de trabajar y capacitar actoralmente a los pequeños del rodaje, externó: “La noción de que me voy a morir no es lo mismo para un adulto que para un niño, y eso fue algo importante de reflejar en la película, que se sienta honesto y que el personaje de ‘Miguel’ crezca con eso, de vivir el día a día felizmente, eso es lo que lo transforma, el personaje de ‘Gerardo’ es el que cambia al de ‘Miguel’”.

‘La Nave’ es una cinta nos cuenta la historia de un pesimista conductor de un programa infantil de radio llamado La nave, que se rehúsa a ayudar a un niño que cree posible viajar en “La nave” para conocer el mar como su último deseo antes de morir.