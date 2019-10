“Ahorro para comprarle una casita en la playa a mi madre”: Pedro Prieto

¿Es cierto que ahorras para comprarle una casa en la playa a tu mami? Le pregunté a Pedro Prieto, conductor de “El Camioncito” en el Programa Hoy.

“Yo vivo en una casa rentada y ahorro primero para mi mamá que es lo que mas quiero y comprarle su sueño que es cuando se jubilen mis padres pasar sus últimos días en una casita en la playa y después de comprarle su casa a mi madre también ahorro para comprarme un buen departamento para mí.”

¿Tú mantienes a tus papás?

“Les mando dinerito como se debe pues cuando yo era pequeño ellos me pagaron la universidad y me pusieron un plato de comida todos los días, ahorita ellos me necesitan y traigo a mi mami de vacaciones, a mi hermanita pero a mi papá desgraciadamente no puedo traerlo porque lo han operado 5 veces de la espalda y no puede viajar 12 horas en avión, es mucho”. ¿Qué estudiaste? “Periodismo, en la Universidad de Juan Carlos de Madrid, soy licenciado, gracias a mi mamá que fue la que me pagó la universidad, ahorita toca devolverle todo lo que hizo por mí, porque lo hizo sin pedirme nada a cambio, por eso lo que le doy nunca se lo pido de regreso”.

¿Cómo te gustan las mujeres?

“Me gusta una combinación de una mujer muy sexy combinada con una vibra muy bonita, que sea creativa en el amor, muy cariñosa y detallista.”

¿Alguna vez te han roto el corazón en el amor?

“A mí me han roto el corazón muchas veces, por eso tengo tantos miedos en el amor.”

¿Cómo eres cuando te enamoras de una mujer?

“Yo siempre pienso primero en hacerla feliz a ella, en darle placer que es lo que tiene qué hacer el hombre en una pareja” ¿Te declaras rápido o te tardas mucho en declarar tu amor? “El amor me entra por los ojos y si platicamos increíble a veces a las 2 semanas puedo pedirle a la mujer que amo que sea mi novia.”

¿Cuándo te cases lo harás vestido de blanco?

“Sí, quiero casarme algún día por la iglesia de blanco, mis papás son religiosos, yo creo en Dios, no soy practicante y no hablo con mujeres de religión.”

¿Quieres tener hijos?

“Sí claro, me late un montón, me encantaría primero tener una niña, una princesita mexicana porque las niñas son de papá pero no me gustaría que nuestros hijos se llamen como nosotros, yo soy Pedro igual que mi padre y siempre hacen diminutivos, soy Pedrito, con 1.88 que mido y seré Pedrito toda mi vida, no pienso hacerle eso a mi hijo”.

¿Cómo le haces para tener cuadritos en todo el cuerpo?

“Los fines de semana me permito comer una hamburguesa o pizza pero entre semana cuido mucho la alimentación para mantener los cuadritos y hago hora y media diario de ejercicio”. Concluyó el encantador Pedro Prieto, conductor de Hoy