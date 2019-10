VIDEO: Pelea de Vicente Fox y su esposa se viraliza

El expresidente de México, Vicente Fox; y su esposa Marta Sahagún hicieron un video para intentar promover una feria gastronómica; sin embargo, los usuarios de las redes sociales lo tomaron con sentido del humor y lo viralizaron. La razón es que durante sus intervenciones pareciera que pelean por el micrófono.

El video inicia con la ex primera dama que hace una invitación para visitar la Hacienda San Cristóbal en noviembre, para una feria con 16 chefs de varios país. Fox entra para reforzar el mensaje, pero ella insiste en protagonizar el momento.

“Aquí en esta su casa Hacienda San Cristóbal”, dijo Marta en el arranque de la grabación.

Invitación abierta!!

Todo mundo invitado!!

La gran fiesta de la gastronomia!! pic.twitter.com/8KxjOWJ2et — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 26 de octubre de 2019



Fox agregó: “Los esperamos, no pueden faltar, no se queden con hambre, aquí se come hasta el límite”.

Ella reiteró: “Se come y se bebe, recuerden Hacienda San Cristóbal, en Guanajuato; en Guanajuato, en la comunidad de San Cristóbal en esta maravillosa Hacienda, de hace más de 300 años, con la mejor gastronomía, con estos 16 maravillosos chefs de Latinoamérica”.

Los Fox convirtieron dicha hacienda en uno de los hoteles más exclusivos de Guanajuato, estado que el expanista gobernó.