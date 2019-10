Trabaja 16 horas para no reelegirse

“Trabajo 16 horas al día, ello será como si gobernara dos sexenios en uno”, manifestó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, este domingo durante su gira por el estado de Sonora. El mandatario federal, de nueva cuenta, manifestó que no se reelegirá, pues es partidario del lema revolucionario “Sufragio efectivo, no reelección”.

Ante habitantes de varias etnias, en el municipio de Punta Chueca, en Hermosillo, Sonora, el presidente señaló: “Voy a llegar, si el pueblo quiere, hasta el 2024, pero como estamos trabajando 16 horas diarias, es como si hiciéramos dos sexenios en uno”.

En el municipio de Punta Chueca, Sonora, y ante decenas de indígenas de diferentes etnias como los Seris, Guarijíos, Kikapúes, Cucapás y otras migrantes, el jefe del Ejecutivo Federal señaló que su gobierno dejará sentadas las bases para que haya un verdadero cambio en el país. Desmintiendo las voces de quienes dicen que se reeligirá, señaló:

“Y así lo hacemos para que rinda el tiempo y no va a hacer falta que, como algunos dicen, que voy a reelegirme. No, yo soy partidario del sufragio efectivo no reelección“, señaló reiterativamente el mandatario federal.

López Obrador también explicó que los recursos de los programas federales para apoyar a la escuelas de Sonora serán entregados directamente, y ya no a través de intermediarios.

A demás, dijo que en la conformación de las juntas de padres de familia de la escuelas, se procurará que las mujeres sean las tesoreras, pues aseguró que dicho género es más honesto. Por su parte, Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora, pidió apoyo de la federación para ampliar la carretera Hilo-Kino, para solucionar los problemas de abasto de agua potable en el estado.

La mandataria estatal acompañó al presidente López Obrador durante su mensaje de este domingo. La buena relación entre los gobiernos de Sonora y federal es uno de los puntos que ha reiterado el presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a la entidad donde ha estado acompañado de la gobernadora Claudia Pavlovich.

Y eso lo destacó el tabasqueño cuando dijo que Sonora es el segundo estado elegido para su gira Diálogo con los Pueblos Indígenas, que inició en Oaxaca y que espera concluir en tres meses con la visita a las diferentes etnias del País.

En su segundo día de recorrido por las comunidades indígenas de Sonora, el Presidente comentó que hay muy buena coordinación y comunicación con la Gobernadora porque, aunque son de partidos políticos distintos, han logrado esa relación porque ahora ambos trabajan para la gente.