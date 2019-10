Resultó ser santera

Like

A unos días de la muerte de José José, su hijo José Joel no pudo más y confesó que Sara Salazar siempre le puso el pie en su carrera, además de que resultó ser una mujer perversa que le gusta la santería. En entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Joel explicó.

“Sara Salazar era santera, platicando con Sarita, mi media hermana, cuando teníamos conversación, hace como 15 años en Miami, Sarita nos llegó a cantar a Marysol y a mí que estaba muy asustada, porque había presenciado un ritual en el área de la alberca, muy raro, en donde gente llegaba con velas, con gallinas a decapitarlas, a rosearse de sangre en la casa. Esto no me lo contó ni la criada ni nadie, esto me lo dijo Sarita. Todo esto lo hacían pensando en que le iba a regresar la voz a mi papá”.

Continuó: “Cuando le dio la embolia a la señora, pues quedó en un rincón, más tranquilita con una mentalidad de una niña”.