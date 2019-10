¡Poncha rayo a 2 beisbolistas!

CIUDAD DE MÉXICO.- Terrible tragedia vivieron integrantes de un equipo de béisbol llanero, ya que al estar participando en un partido en el deportivo Santa Cruz Meyehualco, en Iztapalapa, les cayó un rayo, lo que ocasionó la muerte de uno y severas lesiones a otro.

Los lamentables acontecimiento se registraron en el campo ubicado en la avenida Samuel Gompers y avenida Genaro Estrada, donde los jugadores del equipo Aragón sostenían un reñido encuentro con otra novena, por lo que pese a las fuerte lluvia que caía no quisieron suspender el encuentro, como se los sugirieron los ampáyeres. El tiempo transcurrió y la lluvia no cesaba, pero eso parecía no importarles a los contendientes que ponían lo mejor de sí en cada una de las jugadas, hasta que intempestivamente un rayo cayó sobre el terreno de juego y dos de los peloteros cayeron fulminados, ante la mirada atónita de jugadores y aficionados.

Rápidamente los miembros de los dos equipos corrieron a tratar de auxiliarlos. “Compadre, compadre Roberto… ¿qué tiene compadre?”, le gritaba desesperado uno de los jugadores a uno de los caídos mientras trataba en vano de reanimarlo. “Llamen al 911, pidan una ambulancia, rápido, por favor”, exclamaban los jugadores del equipo contrario.

Desafortunadamente cuando la ayuda llegó, tan sólo fue para diagnosticar la muerte de Roberto Paz Villa, de 55 años, quien falleció electrocutado, ya que con el terreno mojado hizo tierra al momento que cayó el rayo.

Su compañero Édgar “N”, de 45 años, quien se encontraba a escasos metros de él, resultó lesionado y fue llevado rápidamente al hospital Rubén Leñero, ya su estado de salud se reportaba como grave. La Procuraduría investiga, ya que en casos de tormenta eléctrica, los jueces están obligados a suspender los partidos, pero inexplicablemente no lo hicieron.