No puede dejar el cigarro

En entrevista para BASTA!, la cantante Edith Márquez, al salir del teatro Telcel, donde disfrutó de la obra Chicago, le pregunté sobre su decisión de dejar de fumar tabaco porque existen rumores de que esto podría afectar a sus pulmones y tener consecuencias en el registro de su voz.

La respuesta fue: “Mi lucha es tenaz contra el tabaquismo desde hace muchos años porque sé que me puede dañar y he intentado en varias ocasiones dejarlo pero cuando esto sucede tengo una hambre feroz que no puedo frenar y esto me sube de peso”.

Según el neumólogo, Rafael Flores, lo importante es que ella consulte a un especialista para que pueda regular la forma en que vaya suspendiendo la cantidad que consume al día. De otra manera, suspenderlo sin vigilancia medica también le puede ocasionar trastornos, como es la abstinencia.