La fortuna le sigue sonriendo a la guapa Belinda, y al parecer eso ha hecho que ya no se pueda juntar mucho con su gente. Pues resulta que hace unos días, la artista fue la madrina de un lujoso aparato de comunicación en un hotel de Polanco de la CDMX y no pudo acercarse con los fans y menos con la prensa, pues un sequito de guaruras evitó que alguien se le acercara. Sin embargo, esto no evitó que la cantante hiciera una presentación magistral con tres temas de los más pegaditos, entre ellos “Muriendo lento”.

No cabe duda que la fortuna le sonríe a Beli, pues además de estar haciendo sus shows privados por México, España, Estados Unidos y Latinoamérica, también se está preparando para dar un mega concierto, al lado de los Ángeles Azules en el Auditorio Nacional. Eso sin contar que en un par de meses estará interpretando a María en Hoy no me puedo levantar, producida por Alejandro Gou.

El productor dio a conocer la noticia a través de las redes sociales de la puesta en escena, donde su subió un video de la cantante interpretando el tema “Me cuesta tanto olvidarte”. El mismo video fue compartido por Belinda, quien acompañó la publicación con un mensaje en el que señala que es también coproductora.