Feliz Nicolás Castillo por regreso a las canchas con gol de triunfo

El delantero Nicolás Castillo, de América, se mostró feliz por haber marcado un gol en su regreso a las canchas, luego de casi tres meses de ausencia por lesión, y que además abrió el camino para el triunfo sobre el cuadro de Puebla.

“La verdad que me sentí muy cómodo, un poco me pesó el ahogo porque hacía tiempo que no jugaba un partido, pero contento por el resultado, porque el equipo se está acoplando mucho mejor, era importante ganar ante un rival muy difícil que nos cerró los espacios y para estar lo más alto arriba en la tabla”, dijo.

El chileno expesó que, más allá de su anotación, “lo único que quería era que ganara el equipo, se me dio el gol casi al minuto (de entrar a la cancha) y feliz, una alegría inmensa después de tanto sacrificio, que la familia siempre estuvo presente, mi madre, es para ellos, para el cuerpo técnico, mis compañeros y esa era mi meta, volver lo antes posible”.

“Damos un paso importante para entrar a la Liguilla. La verdad que era importante sumar tres puntos, los partidos que jugamos con uno menos no se perdió, eso era importante, el grupo supo sacar esos partidos, era importante ganar para seguir arriba y tres puntos al final del torneo nos da mucho aire para seguir en lo que viene”, apuntó.