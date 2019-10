NoMásMoches del NAIM, ganó

MAESTRO, YA TRAZAN LA PISTA CENTRAL DEL AEROPUERTO DE SANTA LUCÍA

-La SCJN descartó atraer los amparos del colectivo #NoMásDerroches, luego de que se decretó #NoMásMoches del NAIM; no hay vuelta de hoja y ya se escarba para obtener de ahí mismo la arcilla, arena y grava necesarias. El canciller Marcelo Ebrard dijo que frenar el tráfico de armas es la mejor contribución que EU puede hacer. -Pero que se cumpla y no quede nada más de Trump-a para afuera. Denunciaron a Víctor Flores por fraude, extorsión, enriquecimiento ilícito y desvío de mil 500 mdp. -Que el gobierno le pida la renuncia de Victor Flores y lo investiguen: los ferrocarrileros también merecen otra oportunidad de elegir un líder honesto e incorruptible. Dictan formal prisión al expolicía Miguel Mora, torturador de la periodista y activista Lydia Cacho en 2005. -Él sólo recibió órdenes, falta el autor intelectual: Mario Marín el pipope (pinche político pederasta), góber precioso para sus compinches Succar, Nacif y Gamboa Patrón. Alito Moreno dice en spots de TV que el PRI le abre las puertas al presente y al futuro. -Pero el presente y el futuro se las cierran con doble llave y no le dan duplicados… Rosario Ibarra de Piedra dejó en custodia de López Obrador la Medalla Belisario Domínguez hasta que se haga justicia a desaparecidos y familiares. -Valiente postura de la señora, don Andrés apechugó y se comprometió a que lo cumplirá.