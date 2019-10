Una cita de AMLO recuerda a Castro

MAESTRO, TANIA RUIZ MODELA BOTAS EN AUTOBUSES DE GUANAJUATO

-Como Peña se quedó sin pensión presidencial, ya la puso a talonear (con las botas puestas, claro). AMLO dijo que hay que cambiar el modelo económico en AL y el mundo, porque el neoliberalismo se agotó y empobreció a millones. -Enriqueciendo a miles de poderosos que salen en Forbes. Polémica declaración de don Andrés, comparable a la que hizo Fidel Castro en 1985: “La deuda de AL es eterna, impagable e incobrable”. El presidente indicó que se buscará por vía legal que bienes de Caro Quintero lleguen a los más necesitados. -Si los capos aquí delinquieron y enriquecieron, su fortuna aquí debe quedarse. Don Andrés citó que la estrategia de Calderón dejó más muertos que heridos y detenidos, y que no la repetirá. -Panistas que vociferan contra el perdón a Ovidio Guzmán olvidan que en agosto de 2012 la Marina capturó en Zapopan nada menos que a Nemesio El Mencho Oseguera y dos horas después lo soltaron por narcobloqueos y tiroteos del CJNG, siendo gobernador Emilio González y presidente don Felinfle, los dos del PAN y víctimas del emilium y el felipirium tremens. Alfonso Durazo comentó que no renunciará por el caso Culiacán. -Hay que esperar la investigación de la FGR y el compromiso de Obrador de darla a conocer. Denuncian a Rosario Robles ahora por venta de terrenos federales. -Su hija Mariana (que no Mónica como escribí ayer), ¿va a decir que su mamá es presa política latifundista o terrateniente?