Siempre Acapulco

Que grandes anfitriones son Lucy Guillen y Pedro Haces. Este fin de semana me fui a Acapulco, a su tradicional evento de pescados y mariscos, que verdaderamente es una joya.

Es verdad que la comida de varios tiempos preparada por chefs internacionales es una delicia, el Hotel Cano, es una maravilla y nos tratan como reyes. Pero lo que realmente hace especial los momentos son las personas. Y vaya que Lucy y Pedro logran reunir a pura gente con buena vibra y ganas de compartir.

Carla Estrada y Felicia Mercado, compartieron mesa. Par de reinas. Reynaldo López y Betty, siempre enamorados disfrutaron desde el cocktail de bienvenida el viernes, hasta el sábado donde Betty se animó a cantar y ahí estuvimos con Jas de Bael, haciendo de las nuestras en el escenario. Lástima que no se llevó su guitarra Betty porque nos la hubiéramos seguido cante y cante. Mención especial a Jas de Bael. ¡Vaya forma de enamorar con su voz!

A nosotros nos tocó compartir mesa con Paco Zea y su novia, Bárbara Becerril. No paramos de reír toda la tarde. Que agradable pareja y que niña tan divina y preparada es Bárbara. No tenía el gusto pero ya me hice fan. Ya la escucho diario en en el 98.5 FM.

La hermosa y Distinguida Raquel Besudo también llegó a El Cano. Ella y mi hija Rafaella hicieron migas y se la pasaron tomándose fotos juntas.

Sugey Abrego, feliz y bien acompañada, también llegó a la celebración para degustar de las delicias del festival. Marisol Sosa, con su hijita y esposo no paró de recibir el apapacho de la gente. Me tocó ver a la hora de la cena, cómo los huéspedes se le acercaba en el hotel para brindarle su amor y abrazo por la partida de su padre, el príncipe de la canción.

No podían faltar los compañeros de la prensa, siempre amables y chambeadores como el guapo de Sebastián Reséndiz para el programa Hoy, Magüicha Doria para MVS y Gilberto Barrera, entre otros.

¡A gozar que el mundo se va a acabar ! Acapulco, el mejor destino turístico nos volvió a agasajar. La próxima será en el famoso festival de paellas también en el Hotel Cano. Aquí les contaré