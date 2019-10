No desbloquearán cuentas de Deschamps

Ciudad de México. – Luego de que se diera a conocer que se investiga una probable evolución patrimonial de Romero Deschamps, un juez federal negó al exlíder petrolero la suspensión definitiva contra el bloqueo de sus cuentas bancarias, hecho que asegura en su demanda sucedió dos días antes de que renunciara como líder del sindicato petrolero.

Francisco Gorka Migoni Goslinga, Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en esta capital, negó suspender indefinidamente la medida precautoria solicitada por el exdirigente, aunque no se detallan los motivos, según la lista de acuerdos del órgano judicial.

El 15 de octubre, la defensa del exlíder petrolero presentó el recurso al argumentar que sus cuentas y las de sus familiares fueron bloqueadas un día antes por autoridades hacendarias, lo que fue desmentido por la dependencia.

La Unidad de Inteligencia Financiera ha negado repetidamente haber solicitado el bloqueo de estas cuentas y sólo confirmó que pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) información sobre los movimientos financieros del exsenador, su esposa y dos hijos.

Respecto a los amparos que promovieron Paulina y Alejandro Romero Durán, hijos del ex legislador, los jueces todavía no resuelven si los admiten a trámite, ya que no precisaron los actos reclamados.

Deschamps renunció como secretario general al sindicato petrolero el 16 de octubre, tras 26 años en el cargo y según la FGR tiene al menos siete denuncias en su contra.