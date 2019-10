Niega haber golpeado a su novio

La actriz hace responsable a su ex novio, el actor Jonathan Islas, por cualquier cosa que le llegara a pasar

Este día trascendió que el actor y ex pareja dela actriz Fabiola Campomanes, Jonathan Islas, fue golpeado por la artista. Lo anterior, luego de que el atlético hombre denunció a través de varias fotografías en su Instagram que Campomanes le había metido tremenda golpiza en estado de ebriedad.

Ni tarde ni perezoso Islas, a través de varios videos publicados en sus historias de Instagram, mostró heridas que, él asegura, que la actriz le habría provocado en estado inconveniente. También mostró, sentado ya en una banqueta, a las afueras de la casa de la actriz, que había pedido ayuda a las autoridades y que estaba esperando a que llegaran para auxiliarlo.

Luego, ya con la boca ensangrentada y algunos rasguños en el cuerpo, acusó a la actriz: “A toda la gente que no denuncia, ayer la señorita Fabiola Campomanes por drogada y borracha me empezó a pegar y me rompió toda la boca, ya viene la policía, ya viene el 911 para denunciar. No se dejen jóvenes, hay personas que por más que quieran terminan así, gracias”, posteo el galán.

Por su parte, Fabiola Campomanes se pronunció en un video, a través de las redes sociales, explicando que ella es muy pequeña para que hubiera golpeado al actor. Aclaró, que aunque no le gusta ventilar su vida privada, si quiere compartir que su ex Jonathan Islas fue el que se puso agresivo en su departamento y que él estaba en estado inconveniente. Por último dijo que ya levantó un acta en su contra y que hace responsable al actor por cualquier cosa que le llegara a pasar”, así lo aclaró en el video.