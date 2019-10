Los millenials llegan a La Academia

La llegada de Danna Paola, Alexander Acha y Remmy Valenzuela al panel de jueces de La Academia es una clara estrategia para atraer públicos nuevos al reality más antiguo e icónico del Ajusco. El lenguaje, la forma de entender la música, el talento vocal, el esfuerzo escénico, todo desde la perspectiva de jóvenes audiencias. El balance y kilometraje lo aportarán Gavito y Villalobos. Es una decisión arriesgada, pero suena lógica para refrescar el show. La mejor adquisición desde mi perspectiva es Danna Paola, una estrella joven de talla global con innegable talento para orientar nuevas generaciones. Bien.

Llega nueva integrante a Exatlón

En pocos días aparecerá en la pantalla de Exatlón quien fuera la bailarina más popular de las mañanas de Azteca durante muchos años.

Se trata de Jenny García, exbailarina de Venga la Alegría, quien viajó la semana pasada con un nuevo contingente a la República Dominicana. En pocos días la veremos aparecer en pantalla.

¿Y las Netas Divinas?

Mucha gente me ha escrito preguntándome la versión de que la emisión terminará a finales de año. Hice mis pesquisas al respecto; me dicen que Rubén Galindo podría quedar al frente del proyecto con la consigna de cambiar 180 grados el concepto. El gran error de esta nueva etapa de Netas (a mi juicio) fue justo ese: cambiar abruptamente a un elenco que ya tenía historia y arraigo con el público, un elenco que se había ganado con los años a su público, y de pronto decidieron quitar a sus conductoras y cambiar las caras. El nuevo elenco podrá ser muy talentoso y popular, pero el público no las reconoce en el proyecto. Atraer públicos jóvenes tiene su gracia, no es solo quitar y sustituir. Ahí faltó estrategia, y por eso el programa exitoso por años, perdió su equilibrio.

Notas y más Notas…

Omar Fierro ligó proyecto casi inmediato. Después de Cita a Ciegas, ahora volverá a hacer pareja romántica con Erika Buenfil en Te Doy mi Vida, bajo la producción de Lucero Suárez. Regresan los rostros irónicos de la TV a la historias de Televisa. Enhorabuena… Aquí termino, la próxima semana más nombres…