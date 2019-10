Despilfarra Layda más de 12 mdp

La alcaldesa en Álvaro Obregón fue amonestada por irrespetuosa con diputados

En la alcaldía Álvaro Obregón, se olvidó el tema de la austeridad republicana, pues se destaca como una de las demarcaciones que más recursos destinó en la celebración de los festejos patrios del pasado 15 de septiembre, la morenista Layda Sansores no escatimó en el presupuesto y pagó más de 12 millones de pesos.

Así lo muestra la solicitud de transparencia con número de Folio 0417000208019-001, expedida por la Dirección General de Administración y la de Recursos Materiales, en Álvaro Obregón, donde se detalla que el monto para los festejos patrios fue de 12 millones de pesos, además de que desglosa los grupos a los que se contrató.

Así, la delegación ahora gobernada por una morenista, se mantiene como la demarcación que más presupuesto destina para la celebración del Grito de Independencia, pero en este año, marcó récord en el gasto de dicho festejo.

“Es una burla para los obregonenses. Además, tiene más de la mitad del presupuesto que no ha ejercido en este año y estamos a dos meses de concluir 2019. No podemos permitir que estas cosas sigan ocurriendo en la demarcación. Hay prioridades, como el tema de la seguridad, el mantenimiento de áreas comunes y el alumbrado público, entre otros”, señaló el diputado panista Pablo Montes de Oca.

En entrevista, el legislador por Álvaro Obregón advirtió que se vigilará con lupa el uso de los recursos públicos, pues la alcaldesa no quiere dar a conocer por qué no ha ejercido el presupuesto en este año. “Cuando vino a rendir cuentas al Congreso, sólo se burló de los cuestionamientos. Llegó con mucha soberbia y arrogancia, eso evidencia que no está haciendo las cosas bien en Álvaro Obregón”, anotó el panista.

Este jueves, el Congreso capitalino aprobó un punto para establecer una “amonestación pública” a la alcaldesa Layda Sansores, por haber tenido un comportamiento “falto de respeto” durante su reunión con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

8 millones 698 mil 547 pesos se gastaron en AO, en septiembre de 2016

11 millones 248 mil 604 pesos se gastaron en AO para el Grito de 2017

7 millones 391 mil 415 pesos se destinaron a la ceremonia en 2018

12 millones para dar el Grito gastó este año Layda