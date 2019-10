¡De poeta a poeta! Deadpool felicita a Joker por récord histórico en taquilla

El actor canadiense Ryan Reynolds, quien interpretó al antihéroe “Deadpool” en dos películas y ya trabaja en una tercera entrega, felicitó a “Joker” por haber superado su récord en taquilla.

En 2016, Deadpool llegó a la pantalla grande con un filme clasificación R dirigido por Tim Miller, el cual recaudó más de 783 millones de dólares. Ante el éxito se realizó una segunda parte que se estrenó en 2018. Con la misma clasificación logró 785 millones de dólares.

R-Rated box office congratulatory posts aren’t like the ones you’re used to… pic.twitter.com/OTy2BqIP4f

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) October 25, 2019