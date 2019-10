Adversarios ponen piedras a la 4T

7:00: Buenos días, en punto de las siete de la mañana sonó el saludo mañanero, el último de esta semana y el comienzo de una intensa gira que realizará el mandatario por el estado de Sonora.

Precedido por Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; Graciela Muñoz, de Economía y Jesús Seade, representante del gobierno de México en las negociaciones del T-MEC, el incansable y sonriente Presidente informó sobre los avances en el proceso de aprobación del tratado.

Se le veía contento, satisfecho de los resultados en estas negociaciones que brillantemente han llevado a cabo tanto Jesús Seade como Marcelo Ebrard, sin dejar atrás a la titular de la Economía.

Sin más preámbulo, dio la palabra al canciller; éste breve y conciso, señaló que no es usual que los países rindan informes en las etapas decisivas de los tratados, pero que a petición del Presidente se hará del conocimiento del pueblo de México.

Marcelo hizo lo propio al ceder el micrófono a Jesús Seade para que compartiera el reporte.

7:30 El representante de México en las negociaciones del T-MEC, dio un informe detallado, conciso y completo, en el que resaltó haber echado mano de los instrumentos al alcance de la Secretaría de Relaciones Exteriores para dicho fin.

Mencionó sobre la colaboración tanto del gobierno canadiense como el de Estados Unidos para llegar a buenos términos y lograr un acuerdo que beneficie a los tres países.

¡Muchas gracias Presidente¡

7:45 “Pues sobre el tema, si les parece, abrimos”, expresó Andrés Manuel, aún no terminaba de hablar cuando los representantes de los medios ya estaban alzando las manos.

Y sobre el tema fue el cuestionamiento, simple y sencillamente los funcionarios se movieron a sus anchas: atendiendo, escuchando y respondiendo todos los cuestionamientos.

Como en botica, hubo de todo, tanto para Jesús Seade como para Ebrard, quienes respondieron sin ningún problema, claros y con toda la disposición.

Una sesión de preguntas y respuestas fluida, al mismo tiempo había un jefe del Ejecutivo, orgulloso, satisfecho del trabajo de sus colaboradores, a quienes confío una encomienda muy importante y que no le fallaron, pues todo ese esfuerzo se concretaría en cuestión de días.

8:10 Agotado el tema, llegó el momento de lo general. “Si les parece, ahí cerramos ¿o sobre lo mismo? “Ya. Abrimos, muy bien”, señaló el anfitrión de Palacio Nacional

Miren, vamos a empezar con Esteban; el anuncio esperado por quien esto escribe.

“Gracias Presidente: Esteban Durán, de Diario Basta, Grupo Cantón.

Se le preguntó sobre el blindaje anticorrupción en la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, para evitar que vivales hicieran negocios al margen de la ley, dándole “pelos y señales” de lo que se trataba.

Una segunda pregunta se refirió a la preocupación en la industria del calzado, por la importación de los países asiáticos con bajos aranceles, lo que podría derivar en desempleo y cierre de negocios del ramo.

Tras escuchar muy atento, sin pensarlo nos manifestó no tener denuncia alguna al respecto, mencionó la probidad del general Vallejo, encargado de la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, destacando su honestidad: “Si hubiese denuncia alguna se atiende”, así de simple fue la respuesta, sin tanto rodeo, sin tanto rollo como dicen los chavos.

Respecto al tema del calzado mostró su entusiasmo al señalar que se tomó la decisión de mantener la misma política arancelaria: “habrá apoyo y protección al sector, no será como antes, que lo dejaron olvidados, señaló.

..Y también dejó que la secretaria de Economía se luciera añadiendo información al respecto.

8:25 Quedó una pregunta rezagada para Marcelo Ebrard, que de inmediato fue respondida, el tema: tráfico armas y los acuerdos en la reunión de la semana pasada.

A Marcelo se le ven buenas tablas, habla con seguridad, si hay preguntas “incómodas” no se inmuta, sólo se remite a responderlas, y así lo hizo.

“Hay buenos acuerdo, hay colaboración y la disposición del gobierno estadunidense para contrarrestar los efectos del contrabando de armas” señaló.

8:30 Ya casi en la recta final: expresó con una sonrisa de oreja a oreja que “no, no, no me están poniendo el pie, me ponen unas rocas, unas piedras de buen tamaño para que no avance la Cuarta Transformación, pero no pasa nada. Este tipo de cosas no son asuntos complejos, porque sencillamente yo no protejo a nadie, no soy cómplice, no voy a encubrir a nadie”, expresó.

Nada más me doy cuenta de que nuestros adversarios… es que en la nueva etapa, que es algo extraordinario lo que estamos viviendo, se desataron por completo las libertades. Es algo maravilloso, extraordinario, estamos viviendo una etapa de plena libertad. Imagínense esto. ¿Cuándo se había visto? Nunca. Entonces, se expresa todo.

8:48 …”¡ya voy!”, expresó cuando una asistencia colocó sobre el atril una tarjeta, seguramente indicándole que el tiempo se agota y que tiene que cumplir con la agenda.

Todavía se dio tiempo de atender una pregunta.

Y ya me tengo que ir. Vamos a una gira, están invitadas, invitados, vamos a Sonora.

Que la pasen muy bien el fin de semana. Adiós, adiós.