Su padre no pidió perdón

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, José Joel confesó que El Príncipe nunca supo pedir perdón a la familia por los destrozos que ocasionó al ser alcohólico.

“Antes de que falleciera mi papá yo le dije: ‘tienes que aprender a pedir perdón como alcohólico. Los alcohólicos no saben pedir perdón y le echan la culpa a todos’. Al día de hoy no tuve un perdón de mi papá. Él nunca se sinceró con mamá o con mi tío Manolo, ni conmigo”.

Continuó. “Fue un papá maravilloso… Aunque a los 13 me enteré de las adicciones de mi papá, pero fue hasta los 15 que se divorciaron, me afectó pero no tanto porque no lo contaron en la sala, y dijeron esto no funciona y cada quien por su lado. Nunca me tocó una discusión fuerte entre papá y mamá, ni golpes ni gritos”.

Pepe recuerda una infancia bonita. “Mi relación con mi papá fue muy bonita, mi infancia fue de salir con los primos, de salir a Chapultepec todos juntos, mis tíos, éramos una familia muégano, nos íbamos a Estados Unidos, nos fuimos de vacaciones… a Cancún y muchos lados”, recordó.

El cantante reveló que las Saras se llevaban bien con ellos. “Hubo un momento en el que mi mamá y Sarita se llevaron, todo iba muy bien, pero a la señora no le pareció un reality que íbamos a hacer como familia y de buenas a primeras cambió”.