Selena Gomez lo hace de nuevo con “Look At Her Now”

Show.- Luego del estreno de “Lose You To Love Me”, Selena Gomez lanza “Look At Her Now“, vuelve a conquistar a las redes sociales con un video grabado completamente por un iPhone 11 Pro.

El videoclip, dirigido por la directora de cine y música Sophie Muller, trae una coreografía extraordinaria llena de color, luces y ritmo que se contrapone a su lanzamiento más reciente que incluye tomas en primeros planos y en escalas de grises.

Detrás de cámara de el video.

“Sentí que estas dos canciones, lanzadas una tras otra, completaron la historia de cómo uno puede elevarse sin importar los desafíos que traiga la vida. Apagando el ruido y viviendo tu vida en tus propios términos”, expresó la cantante.

#shotoniPhone es el hashtag que acompaña al vídeo, como parte de una campaña de Apple para presentar las fotografías y vídeos más impresionantes tomados con iPhone.

Te dejamos el video aquí: