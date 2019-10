¡Rosario saldrá!.. en la pastorela

MAESTRO, EL JUEZ DELGADILLO DECIDIÓ QUE ROBLES SIGA EN PRISIÓN

-No le valió rezarle a Santa Martha y tendrá que cargar los peregrinos en Navidad o aprenderse un papel de la pastorela carcelaria para no aburrirse. Doña Rosario citó que AMLO estuvo en su casa, y éste reviró que sí, “una o dos veces, hace muchos años”. -Cuando doña Chayo era izquierdista y no se había relacionado con el Cártel del PRI Nueva Generación… Su hija Mónica afirmó que su mamá es “una presa política”. -Más bien una expolítica presa… El CEN de Morena pospondrá su proceso interno por “las vergonzosas irregularidades viciadas de origen”. -El partido en el poder tiene que aprender la lección de contender sin caer en los vicios de la corrupción, y demostrarlo hoy y en 2021. El Senado aprobó prohibir la condonación de impuestos y la iniciativa retornará al Congreso para promulgarla. -Se acabó la publicidad gratuita en el Teletón, y ahora sí los empresarios donarán por genuino altruismo y no para justificar sus millonarios privilegios tributarios. El gobierno de BC presentó ante la SCJN una controversia por la Ley Bonilla. -SCJN debe significar: Sean Contundentes: Jaime, No (dos años y ya). Sin un solo tiro, resultó espectacular el operativo de García Harfusch contra La Unión de Tepito. -Ya sabemos a quién hay que llamar si vuelve a fallar Alfonso Durazo…