Rinde Néstor cuestionado 1er informe

Los invitados, gente de la tercera edad bajo amenaza de perder sus ayudas

El alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, echó a andar su maquinaria para acarrear a un buen número de gente y llenar la explanada de la alcaldía, en medio de un sinnúmero de cuestionamientos y una administración llena de dudas.

A decir de los habitantes de la alcaldía, las brigadas de Morena instruidas por el alcalde y con padrón en mano, visitaban los domicilios de la gente de la tercera edad, principalmente, para hacerles el comentario de que tenían que asistir al informe, o de lo contrario, la ayuda que reciben por el programa de pensión alimentaria se les iba a retrasar.

“Días antes venía gente con chaleco de la alcaldía para pedirnos de favor que asistiéramos, o si no nuestra pensión se iba a retrasar más. A mí me debe varios meses, ya hasta perdí la cuenta, pero eso me dijeron y la verdad sí me preocupa”, dijo la señora Rosa.

Antes de las 5 de la tarde, Néstor Núñez citó a invitados especiales, concejales, a su gabinete y amigos, para que en el Salón de Cabildos de la alcaldía hiciera la entrega formal de su primer informe de Gobierno.

En punto de las 5 de la tarde, ya en la explanada. El alcalde saludó a cientos de simpatizantes y acarreados que se vieron obligados a asistir, pero a otros, la oferta era la entrega de 200 pesos y dos botes de pintura.

“Un día tocaron en mi casa unas personas. No iban uniformadas o algo, pero sí me dijeron que eran de Morena. Iban de parte del alcalde Néstor Núñez, para invitarnos a su informe. Pero nos dieron 200 pesos y además nos prometieron un par de botes grandes de pintura para nuestra casa. Esos botes teníamos que recogerlos en la calle Flores Magón, en la colonia Obrera, cerca de Tlalpan”, denunció el testimonio.

LO SUYO

Los problemas de inseguridad, comercio en vía pública, corrupción y malos manejos de recursos, han caracterizado al Gobierno de Néstor Núñez

3a alcaldía del país con más carpetas de investigación abiertas por homicidio doloso

MÁS VIOLADAS

La alcaldía Cuauhtémoc es la demarcación con más carpetas de investigación por violación

667 casos de violación se registraron en la capital

15 posición a nivel nacional de la CDMX en casos de violación

532 mil 553 habitantes tenía la Cuauhtémoc, según censo 2015