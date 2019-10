Neymar le baja la novia a Maluma

Like

Ahora sí que le está lloviendo sobre mojado al cantante colombiano Maluma, y es que aparte de que no consiguió recientemente nominaciones en los Premios Grammy Latino y que aparte no le han devuelto los 800 mil dólares que le robaron en Rusia hace un año, en el prestigiado hotel Four Sesons, ahora resulta que está “cornudo”.

Y es que en todo el mundo está el fuerte rumor de que el cantante de Felices los cuatro tiene unos cuernos enormes, los cuales le puso su colega, el astro del futbol Neymar. Pues se dice que el brasileño le bajó su novia, la fotógrafa Natalia Barulich.

Según medios sudamericanos, Neymar inició un romance clandestino con Natalia Barulich hace poco. Tras filtrarse una fotografía de ambos en una de sus citas, Maluma los descubrió y al parecer terminó de inmediato con la modelo, pues le dio en su mero ego.

Se dice que Neymar aprovechó un viaje de Natalia por Europa y comenzaron a intercambiar mensajes por Instagram y Whatsapp, para finalmente verse en persona. Cabe destacar que antes de filtrarse la fotografía, Natalia y Maluma solían demostrar su amor en las redes sociales con imágenes y vídeos y ahora ya no. Por lo pronto, todo indica que están “felices los tres”.