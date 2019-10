Matan a escolta frente a su mujer

CIUDAD DE MÉXICO.- Un escolta de empresarios de la comunidad judía, fue asesinado a balazos cuando regresaba de dejar a su hija en la escuela en compañía de su esposa, la cual resultó ilesa durante el ataque.

Alfredo “N”, de 43 años, regresaba de dejar a su hija en su escuela secundaria y caminaba acompañado por su esposa por la calle de Juárez, en la colonia Santa Anita, con rumbo a su domicilio, cuando intempestiva mente una moto se le emparejó y comenzaron a dispararle.

Sus conocimientos como escolta le permitieron proteger a su mujer y que ésta resultara ilesa en el ataque, pero desafortunadamente varias balas hicieron impacto en su cuerpo y perdió la vida en instantes, por lo que cuando llegaron policías y paramédicos a auxiliarlo, tan sólo fue para certificar su muerte.

Sumida en una fuerte crisis nerviosa, su esposa no alcanzaba a asimilar lo sucedido y desesperada le gritaba “Alfredo despierta, Alfredo, mi amor, no te duermas… no te duermas…”, mientras se aferraba a su cuerpo. Una mujer policía se acercó para tratar de calmarla y evitar que alterara algunos indicios dejados en la escena del crimen.

Cuando la devastada mujer se tranquilizó dijo a la policía que su marido se desempeñaba como escolta de empresarios de la comunidad gitana y era exefectivo de la Policía Bancaria e Industrial (PBI); agregó que recientemente había recibido amenazas, al salir de una audiencia en un Juzgado Federal, ya que lo acusaban de tener una licencia falsa para la portación de arma.

Por este motivo, la Policía de Investigación indaga si el móvil del ataque tiene que ver con las amenazas recibidas.