Ana de la Reguera protagonizará nueva entrega de “The Purge”

La actriz mexicana Ana de la Reguera se unió a la franquicia de The Purge, que ha recaudado a nivel mundial más de 450 millones de dólares, y protagonizará la quinta entrega.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la veracruzana estelarizará el nuevo filme que contará con la dirección del mexicano Everardo Gout (Días de Gracia) y será producido por Jason Blum junto con Michael Bay, Brad Fuller y Andrew Form.

Actualmente De la Reguera se encuentra en el rodaje de Army of the dead de Zack Snyder (Justice League, Batman v Superman: Dawn of Justice) y en el que compartirá créditos con Dave Bautista, Omari Hardwick y Ella Purnell.

La nueva cinta que podría titularse The Purge: Survival, planea estrenarse el 10 de julio de 2020 y comenzará su filmación en noviembre en el sur de California.