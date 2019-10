Walls, el nombre del primer álbum solista de Louis Tomlinson

Show.- Esta mañana el ex integrante de One Direction, Louis Tomlinson, confirmó el estreno de su álbum debut “Walls” para el 31 de enero de 2020, enloqueciendo a las fanáticas del cantante.

It's happening… — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) October 23, 2019

“Muy emocionado de finalmente contarles que mi álbum debut “Walls” ya está disponible para pre-orderar!! Gracias a cada uno de ustedes por su paciencia en los últimos años!! Finalmente está sucediendo!!!”, expresó en un comunicado el ex futbolista.

El disco ya está en pre-orden en plataformas digitales y para su compra en línea al igual que mercancía original y autografiada por el artista que puedes comprar en su portal web.

Walls está producido por 78 PRODUCTIONS LIMITED, el propio sello discográfico de Louis Tomlinson creado el 7 de enero de 2015, dentro mantiene los derechos de producción de Back To You, Miss You, Two Of Us, Kill My Mind, We Made It y ahora su álbum debut.

Te puede interesar: