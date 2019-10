Un descubrimiento “afortunado” en un juego de feria

El cáncer es una de las enfermedades más letales de nuestra época moderna, por ello una detección temprana puede definir entre la vida y la muerte de quien llegue a padecerlo; así, una mujer tuvo la fortuna de detectarlo, inesperadamente, en un juego de un parque de atracciones.

Bal Gill de 41 años decidió entrar a una cámara oscura en Edimburgo, Escocia durante un viaje familiar en mayo. Estando ahí, al pasar frente a una cámara térmica que permite a los visitantes ver un mapa de calor de todo el cuerpo, notó un punto más brillante que los de su cuerpo, justo en su pecho izquierdo, algo que no ocurría con los demás.

Intrigada, decidió llevarse la fotografía de su mapa corporal para indagar más sobre este fenómeno.

