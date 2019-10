Si tienes más de 12 años y pides “Calaverita” ¡A la cárcel!

Es un poco “ridículo” pedir Trick or treat, o Calaverita como lo conocemos de este lado, cuando se es adulto; a pesar de que no deja de ser una actividad sana e inocente, en algunos condados de Virginia en EE.UU no se es permitido a jovenes y adultos.

Desde hace décadas, Virginia maneja un código de conducta estricto, en el que se estipulan que pedir regalos de puerta en puerta, después de una edad de 12 años es considerado un delito penal penado con hasta 6 meses de carcel y una multa de entre 25 y 100 dólares.

Newport permite la actividad hasta el séptimo grado o a los 12 años de edad, pero después de eso, cualquier persona que participe en dicho comportamiento es culpable de un delito menor de Clase 4, lo mismo que muchas comunidades en el área.

Además, el padre que acompaña al menor a pedir Halloween no debe llevar una máscará u objeto que cubra su rostro, esto por evidentes razones de seguridad en cuanto al que abre la puerta como al niño mismo.

Así que ya lo sabes, más allá de que quieras pedir tus dulces éste Halloween, al menos en Virginia está penado por la ley.

También te puede interesar: