Se filtran videos del MegaCrossover “Crisis on Infinite Earths”.

Los fans de DC han esperado mucho para ver plasmado en la pantalla el evento más importante dentro del universo de superhéroes de la compañía: “Crisis on Infinite Earths” y actualmente se han filtrado videos adelantando el enfrentamiento de los héroes con el “Antimonitor”.

Estos pedazos de la serie se han filtrado gracias a los curiosos que se encuentran cerca de los sets de grabación de la serie. Las últimas fotos y videos filtrados en la red muestran a los héroes principales del Arrowverse enfrentando al temible Antimonitor.

Slightly different angle of that stunt scene with #AntiMonitor . #CrisisOnInfiniteEarths #TheFlash #Dreamer #LegendsofTomorrow https://t.co/BhtKL3DR6F pic.twitter.com/Dg0V4zZXj0

Super Potato-quality gif of the stunts scene from the battle with the #AntiMonitor. Pulse Wave = They ded. #CrisisOnInfiniteEarths #yvrshoots@ThemysciraBound has some closeups. Check it there! pic.twitter.com/bByX3yWCvF

— YVR Filming (@YVRFilming) October 22, 2019