Se confiesan en Grupo Cantón

Con 45 años de trayectoria, 36 años como luchador profesional y 8 años de amateur, Atlantis se ha convertido en un ejemplo a seguir no sólo para su hijo Atlantis Jr. sino para muchos luchadores que quieren seguir sus paso; pese a ello El ídolo de los Niños no piensa en el retiro y, por el contrario, piensa debutar próximamente a El Hijo de Atlantis y luchar al lado de sus dos vástagos.

“Ya tengo 45 años luchando, pero creo que todavía hay Atlantis para un buen rato. Aprendí cuatro disciplinas diferentes allá en Guadalajara con El Diablo Velasco y ha sido muy difícil mantenerte durante todo este tiempo porque los huesitos y los músculos también se doblan, pero me siento bien físicamente”, comentó El Rey de la Atlántida.

¿Cuál es la clave para seguir siendo un atleta de alto rendimiento?

-Llegar es fácil, pero mantenerse como atleta de alto rendimiento hay que tenerle mucho amor a la lucha libre, mucha disciplina, tomar mucha agua, comer frutas y verduras, proteínas y hacer gimnasio, es lo más sano, eso te mantiene bastante bien y fuerte.

¿Pensante algún día luchar junto a tu hijo en su debut en Japón?

-No ha habido otro luchador mexicano que haya hecho su debut en Japón y en una empresa tan importante como es la New Japan; aparte a menos de un año de su debut ya estuvo también en Estados Unidos y Europa, además de toda la República Mexicana; va con el pie derecho y yo pienso que a más tardar el próximo año ya lo veremos en las luchas súper estelares, porque su papá ahí está detrás de él y yo le comento que no va a tener un mejor amigo que yo. Constantemente le pido que no le haga caso a nadie más que a su papá porque es su coach, su crítico y porque su padre tiene experiencia a nivel nacional e internacional y se ha enfrentado a las más grandes estrellas, por eso que mejor que los consejos de su padre.

Aparte creo que sí me hace caso, sí capta, porque va al gimnasio de lunes a sábado, como su padre, y yo estoy al pendiente de él. Mientras él trabaja en el alto rendimiento yo estoy abajo trabajando en la técnica; sino me toca luchar en la Arena México, yo de todos modos voy a verlo y apunto lo que tengo que decirle para corregir, vamos de la mano.

Atlantis Jr. ¿Cómo tomas el hecho que desde antes de debutar tú padre te heredó a todos sus enemigos que ahora buscan desquitarse contigo?

-Sí, mi padre me heredó muchísimas rivalidades y la primera que se dio fue con El Hijo de Villano III, ya no hemos enfrentado varias veces, pero no sé qué pasa con él, porque las últimas veces que hemos luchado, lo único que le demuestra a la gente es que no me puede ganar bien, pues lo hace con faul, me quita la máscara, pero me estoy preparado para que el día que se dé mi primer lucha de apuestas, por eso tengo a mi padre que es mi mejor entrenador y mejor guía. Estoy consciente que el nombre de Atlantis pesa y de que iba a heredar muchos enemigos de mi papá, pero siempre soñé con tener este personaje y ser un luchador estrella como lo es mi padre y para ello estoy trabajando.

¿Cuándo te diste cuenta que tu padre era El ídolo de los niños y cómo manejaste esa situación?

-Al principio no me la creía, estaba yo muy chiquito y nunca me imaginé que mi papá fuera luchador, pero fui creciendo y me di cuenta de la importancia de su personaje, porque mucha gente me decía que lo admiraba muchísimo ya que era una súper estrella de la lucha libre, por eso al ver que era un ídolo en la Arena México y le pedían autógrafos y fotos, me dije algún día quiero ser como mi padre y portar el nombre de Atlantis Jr.

“Cuando yo acepté que debutara le dije: no quiero que seas como yo, quiero que seas mejor, échale muchas ganas porque no es fácil, si quieres ser súper estrella es fácil llegar, pero mantenerse muchos años como tu padre hay que dedicarse ciento cincuenta por ciento a esto”, intervino Atlantis.

Atlantis ¿A estas alturas te gustaría apostar de nuevo tu máscara antes de retirarte?

-Ya no, mi mentalidad ya cambió y ahora le dejo a mi junior este tipo de encuentros, no sé si me saldrá un reto por ahí, pero yo ya no quiero apostarla; quiero donarla al Salón de la Fama y que ahora mi hijo la haga perdurar muchos años, que la cuide porque la imagen de Atlantis no tiene fronteras, es mía, no tiene lío legal ni nada, es una imagen blanca y todo el público y la prensa lo sabe, por eso me gané a pulso el mote de El ídolo de los Niños y yo le digo a mi hijo que nunca deje ese legado porque los pequeñines son un público maravilloso y mueven montañas; si lo conquistas a ellos vas a conquistar al papá, al abuelo y a todo el mundo.

¿Cuáles son tus tres luchas más recordadas de apuestas?

-Yo he ganado nueve máscaras y para mí todas son muy importantes; el público y la prensa escogen las suyas, pero yo escojo las nueve porque son capuchas que en su momento eran de súper estrellas, fue muy difícil ganarlas, muy complicado porque las luchas de máscara contra máscara siempre son las más importantes de tu carrera porque si pierdes baja tu prestigio y tu nombre, porque arriesgas todo por nada, pero si ganas es una raya más al tigre. Aunque la prensa y los aficionados dicen que las más importante es la que le gané a Villano III porque en la historia de la lucha libre mexicana nunca han visto una batalla tan entregada como esa y para mí fue muy satisfactorio vencerlo, pues él (Villano III) traía diferentes escuelas de lucha por sus cinco hermanos, por su papá Ray Mendoza, pero gracias a Dios salí con la mano en alto.

Atlantis ¿De qué forma cuidas tu incógnita?

-Con esto de las redes sociales es muy fácil que te expongan y hay muchos luchadores que aparecen en ellas sin máscara, no se cuidan, pero yo le digo a mi hijo que tenga mucho cuidado con esto, porque no hay una foto de Atlantis sin máscara donde se revele su identidad. Es una máscara de muchos años a nivel internacional y hay que cuidarla y portarla bien porque esa es la magia de una máscara.

Con todo este rollo de las redes sociales y la tecnología ¿Has pensado en hacer un comic o algo relacionado con tu personaje?

-Pronto les daremos una gran sorpresa porque me han hablado de una empresa de Estados Unidos que quiere hacer una serie de 13 capítulos, estamos en pláticas pero aún no hemos aterrizado nada. Quieren hacer una primera temporada pero no me he sentado con ellos ni con los escritores para hacer la historia que sería muy emocionante para el público que la hiciera.

¿Tienes algún tipo de ritual antes de subir al ring?

-Sí, yo soy católico, me persigno, en todas las arenas hay imágenes de Dios y la Virgen de Guadalupe, entonces, me persigno enfrente de ella y me hago una cruz en todas las articulaciones: lo hago porque he visto muchos accidentes arriba del rin cuando luchas, pero cada luchador tiene sus creencias y rituales antes de subir a luchar. Yo le pido a Dios que así como subo me regrese igual.

Atlantis Jr. ¿Cómo vivías tú las luchas de apuestas de tu padre en los aniversarios del CMLL?

-Cuando yo me enteraba que mi padre había firmado para apostar su máscara me ponía muy nervioso y cuando llegaba el día del aniversario para defender su máscara yo le gritaba ‘papá no la pierdas, papá no la pierdas’ y hasta ganas me daban de subirme al ring a defenderlo, pero afortunadamente en todas las luchas donde ha apostado la incógnita ha salido victorioso y bueno, si ahora ya no quiere apostarla se le respeta su decisión y le toca a Atlantis Jr., recibir todas esas oportunidades o desafíos porque hay muchos formados, Los Dinamita, El Hijo del Villano III, El Hijo de Mano Negra, el hermano de Último Guerrero, entre otros.

¿Cómo haz combinado el estudio con el deporte?

-En las mañanas entreno hasta las dos de la tarde y de ahí me voy a la Universidad de donde salgo como a las 8 o 9 de la noche.

Finalmente, Atlantis les recomendó a su hijo y a los jóvenes luchadores que si quieren llegar lejos deben prepararse todos los días y luchar no por ellos sino por su personaje. “Yo cada vez que subo al ring me meto al personaje, no sé cómo me llamo, ni si tengo esposa, hijos ni nada, sólo me concentró en el personaje y dos mi vida por él”, finalizó.