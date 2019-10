Da AMLO fórmula a alcaldes para ahorrar

7:06 horas.- Con un leve retraso, el originario de Macuspana, Tabasco, apareció ante los representantes de la prensa con el tradicional: ¡Buenos días!

Se le ve sonriente, contento y tranquilo; las desmañanadas, en lo que va del año, no han hecho mella en él; se le ve de buen humor… Se le ve que disfruta de las “mañaneras”.

“Bueno, pues vamos a dedicar hoy a contestar preguntas. No tenemos tema que exponer”.

Y así arrancó el diálogo con los medios que cubren la fuente presidencial, fue una compañera quien “abrió fuego” sobre el balance de la actual administración.

Seguro de sí mismo y ya con el bate preparado el Presidente respondió: “vamos bien en general. Hay un cambio de estrategia, lleva algún tiempo, como es natural, pero estamos avanzando en lo que consideramos fundamental para garantizar la paz y la tranquilidad.

7:15.- ¿Qué se ha logrado en estos seis meses?, pregunta el mandatario y recurre a las últimas estadísticas del INEGI; una pantalla da muestra de los índices en materia de seguridad y enfático señaló: “hemos logrado que la gente tenga confianza en esta estrategia. No lo digo yo, lo dice la última encuesta del INEGI, que pasó de noche, en donde hay una percepción distinta”.

Al mismo tiempo que aparecían las gráficas, el mandatario solicitó el micrófono para demostrar lo que ni el El Universal ni en el Reforma ni en otros medios publican al respecto.

No ocultó su descontento al manifestar que no hay “piso parejo” y pidió equilibrio en la información, “pues hay mucho desbalance. Esta es la tendencia del INEGI, no es una encuesta cuchareada.

Reclamó la amnesia de la que padecen los neoliberales y les refrescó la memoria con hechos, mostrando los números que hablan sobre el efectivo combate a la delincuencia.

Lanzó un abierto mensaje a sus adversarios, a sus enemigos, a quienes dijo que no le importa le digan cobarde, falta de pantalones y de carácter o que el gobierno de la 4T fue humillado.

“Estoy tranquilo, duermo en paz y jamás pondría en riesgo a los mexicanos”, remató.

7:22-. Vendría un “bazukazo” que intentó cimbrar Palacio Nacional, tratando de desmentir al Presidente con otros datos, que según el reportero, no coincidían con lo que decía el tabasqueño; apenas empezaba a responder el anfitrión cuando su interlocutor en vano quiso interrumpirlo.

Firme y contundente, para acabar con el tema, Andrés Manuel López Obrador expresó que había una política equivocada desde 2006, una tendencia al alza en delitos, sobre todo en homicidios, eso no se puede bajar de la noche a la mañana.

7:28.- Tras la breve y sustanciosa explicación, vino la pregunta obligada… la de los alcaldes rijosos que ayer se manifestaron. Ya la esperaba el Presidente, no en vano su experiencia con los medios, y como pez en el mar, complació al comunicador.

“Lamentable”, dijo, “Se querían meter a fuerza, no se comportaron, les ganó el ansia opositora, la desesperación, lamento mucho eso.

Y aprovechó para decirles que “se equivocaron de ventanilla”, era en la Cámara de Diputados; acabó por recomendarles que si quieren tener más presupuesto, tienen que reducir sueldos de funcionarios, evitar compra de vehículos de lujo y acabar con la corrupción. “En eso sí les ayudamos, les damos la fórmula de cómo ahorrar”.

7:35.- Y para evitar molestias durante la conferencia, manifestó a los quejosos que si quieren seguir manifestándose, que lo hagan, pero que vengan temprano más seguido, que se levanten temprano, cuando menos una semana; pero no a las siete, porque a las siete ya empezó la conferencia”.

A manera de ultimátum manifestó que no habrá componendas. Se acabaron las concertacesiones y los arreglos en lo oscurito y punto.

7:40.- Hubo insistencia en el tema ¿no se exageró?, preguntaron; reiteró que hubo necesidad de resguardar el edificio, se temía entraran violentamente: deben dar buen ejemplo: vean lo que hacía Gandhi, Mandela y Luther King, y que apuesten a la no violencia, que se serenen, que se tranquilicen y que no mezclen cuestiones administrativas con asuntos partidistas, porque son del PAN y del PRD, son opositores nuestros.

8:30.- La honestidad del inquilino de Palacio Nacional quedó más que manifiesta cuando se le inquirió si había estado en la casa de Rosario Robles, pues así lo hizo saber mediante una carta que mandó a la FGR. “Sí, yo estuve una vez en la casa de Rosario Robles”, afirmó sin chistar”. Pero ya no quiso hablar más del caso, sólo manifestar la verdad.

Bueno, ya terminamos, nos vemos mañana, los que quedan pendientes se apuntan.

9:08.- Y quien mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, el Presidente no se quedó con las gana de hacer el comentario beisbolero: “Ya empezó la Serie Mundial”, dijo muy emocionado y mostró su preferencia por el quipo Los Astros, por tener más jugadores latinos; “hay buenos pícheres abridores; hay excelentes peloteros. Y así se despidió.