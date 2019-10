Senado avala nuevo etiquetado de alimentos y bebidas

La ley establece una etiqueta frontal en alimentos chatarra, a fin de advertir el contenido excesivo de grasa y azucares

México.- El pleno del Senado aprobó en lo general y lo particular la Ley General de Salud modifica el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas, que se pretende funcione como un mecanismo de promoción a la salud contra la epidemia actual de sobrepeso y obesidad, proteger al consumidor de engaños y desestimular la compra de productos no saludables.

El dictamen fue enviado al Ejecutivo. Senadores mostraron frutas, latas, envases de leche y diversos empaquetados para hablar en favor o manifestar su rechazo a la propuesta. Incluso, el panista Osvaldo Fuentes cuestionó a sus compañeros sobre si conocían el número de calorías al día que debe consumir un menor, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero nadie tenía conocimiento de ese dato, que es de mil 500 calorías.

Senadores del PAN y del PRI solicitaron que el análisis de esta minuta se pospusiera hasta que se tuviera la opinión de autoridades de la Secretaría de Salud, de Economía y de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Al presentar el dictamen enviado por la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Navarro, presidente de la comisión de Salud del Senado explicó que con este documento se puntualiza que la promoción a la salud integra la alimentación, actividad física y nutrición.

Con información de Milenio