Rendirá homenaje a José José

Carlos Cuevas rendirá un merecido homenaje a José José en su próxima presentación este 26 de octubre en el teatro Metropolitan. En exclusiva para Grupo Cantón el artista compartió todos los detalles de su show.

“Siempre canto temas de José José, pero en este presentación en el Metropolitan le voy a rendir un merecido homenaje. Le voy a dedicar un popurrí de canciones a mi querido amigo. Esta presentación se la dedico completamente a él”. “

El artista estará acompañado. “Va a ser una noche mágica porque cumplo 43 años de trayectoria artística y tengo la oportunidad de presentarme en el Metropólitan solo por primera vez. En esta ocasión voy a estar acompañado con mis grandes amigos Edith Márquez, Manoella Torres, Edgar Oceransky, Ricardo caballero y los tenores que son unos tenores venezolanos, estoy feliz”.

Continuó. “Además, aparte de mis músicos, voy a tener una gran orquesta, se van a unir junto con los coros, los bailarines, y la verdad es que va a ser una gran producción, va estar bonito, la gente se va a divertir. Definitivamente esta presentación será especial porque tengo una edad madura en donde tengo la oportunidad de cantar todo el repertorio que he hecho a través de 31 discos que he grabado de boleros, aparte me he ganado un público maravilloso”.

Carlos está eternamente agradecido con su público. “He hecho una carrera limpia con mucho amor, con mucho respeto, con mucha entrega para mis fans y por eso estoy celebrando esta etapa de mi vida que es maravillosa”, dijo.