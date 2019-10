Julión Álvarez ya tiene plata

Después de cuatro años de estar vetado en Estados Unidos, investigado por el departamento del Tesoro, por sospechas de lavado de dinero, el cantante Julión Alvarez ya puede viajar a ese país, pero solo como turista, aún no con visa de trabajo.

Al no comprobarle las sospechas, también le descongelaron sus cuentas bancarias, lo que le permitirá comer con manteca tres veces al día y no es que no tuvieran dinero, sino que no podía disponer de lo que ahorró.

A Julión le va bien muy con sus gira en el país, quizá no tantos contratos como hace tres años y a esto hay que agregarle que sus discos se venden bien y acaba de sacar un nuevo sencillo y luego integrar un álbum.