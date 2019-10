Horóscopos de Yamarash para este miércoles 23 de octubre

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro.

●RITUAL EN LA FASE LUNAR

Ahora que hay luna menguante en Tauro prende incienso de canela para atraer abundancia y fortuna y siempre que tengas suerte.

ARIES

(marzo21/abril20)

Los asuntos personales te tiene un poco preocupado, llegas a concluir planes como pagos, se consolidan eventos importantes. Con calma comienzas a interactuar con personas importantes. Comenzar a pensar de una manera más objetiva fría einteligente. No te quedes atorado en situaciones de tu pasado y mira siempre hacia el futuro.

TAURO

(abril21/mayo21)

Ser más ordenado con tus asuntos personales te ayuda no dejar pendientes, la puntualidad abre nuevas oportunidades. Demuestra interés a tu pareja y se va enamorar más de ti. No vivas de sueños y enfócate en cosas reales que debes de trabajar para poder conseguir algo más material. No serán buenos días para firmar negociaciones espera a que termine la semana.

GÉMINIS

(mayo22/junio20)

No esperes a mañana lo que puedes hacer hoy cumple sus actividades y demuestra que tienes las capacidades y los talentos. Enfócate en las prioridades y no dejes pasar las oportunidades. Pensar en cosas que te agobian y dejar que las perturbaciones no invadan sólo te van hacer estancarte, la motivación será gran impulso para avanzar.

CÁNCER

(Junio21/julio22)

Venus influirá con amor, despertando pasión y deseo la sensualidad se apodera en su relación disfruta al máximo de tu sexualidad. Tú presentes ideal para seguir avanzando no permitas que te estanques tienes todo para triunfar. En el aspecto familiar podrá seguir con algunos comentarios que haces, cuida tus palabras.

LEO

(julio23/agosto22)

Habla lo necesario, asegúrate de que no haya conflictos por esos comentarios y herir a las personas que quieres. Las emociones están disparadas, descontroladas y pueden llevarte impulsos. Guarda la calma y manifiesta la serenidad muestra que te encuentras estable. Una pequeña prueba trae distanciamiento, dale su espacio a la pareja y todo se solucionará.

VIRGO

(agosto23/septiembre22)

Las rutinas que provocan tensión, busca otras actividades que te Desestrés sin una buena opción será el ejercicio. No te aferres de los enfoques que no te están conviniendo abre tu mente a otras pre expectativas. Pon una barrera a esa persona incómoda y marca tu postura muestra que no eres un blandengue.

LIBRA

(septiembre23/octubre22)

El universo atrás los mejores momentos llegan oportunidades laborales exitosas. Es lo económico atrae abundancia y se llena tu cartera. Trata de mantener un orden equilibrio y bienestar. Una diferencia ponen prueba tu carácter, no seas explosivo armonízate, tómalo con calma. En el aspecto familiar apoya a quien lo necesite el dharma te dará una grata recompensa.

ESCORPIO

(octubre23/noviembre21)

Despoja de incertidumbre no te deja pensar de una manera precisa, da un suspiro y evita desesperarte tienes talento dalo a notar. Un día de mucho trabajo podrás empezar actividades en el trabajo o en tu casa que va a traer grandes beneficios. Acércate a un amigo o a un familiar si necesitas apoyo no seas orgulloso.

SAGITARIO

(noviembre22/diciembre21)

No te diálisis o emociones en asuntos que todavía no está en concretados, ten paciencia muchísimo menos los andes contando o no o se van a bar.Hacer algunos cambios de juicios y actitudes van a permitir que seas mejor persona no dudes en mejorar. Cuidado con ser demasiado posesivo puede llevarte a traer pleito por celos inclusive a separarte de tu pareja.

CAPRICORNIO

(diciembre22/enero20)

Dale prioridad a los pagos y administra bien el recurso económico para que te rinda bien tu dinero. No te dejes engañar por la primera impresión de las personas no son sinceras darte la oportunidad de conocerlas. El amor trae una energía positiva, te renueva te hace sentir bien y te da vitalidad y entusiasmo, disfrútala.

ACUARIO

(enero21/febrero19)

Será un día en el cual lo laboral se va a dar con gran facilidad muestras tus actitudes y tus talentos no habrá ninguna dificultad porque todo se te hace fácil. Cuidado con la gente chismosa y perniciosa tienen malas intenciones. El dinero llega de una manera sorpresiva, te beneficia y te enriquece.

PISCIS

(febrero20/marzo20)

Día productivo, mucho ajetreo actividad vas a cumplir con las tareas. Planea un viaje una salida una excursión todo se te va a dar con facilidad. Evita los enfrentamientos sentimentales o podrán distanciarte de la persona que amas. Tu energía está al máximo resplandor, tienes vitalidad para hacer todo lo que te propongas.