Firme la popularidad de AMLO

Ciudad de México.-El operativo ocurrido la semana pasada en Culiacán, Sinaloa, donde el gobierno federal intentó capturar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán, no han afectado la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con un estudio especial de Consulta Mitofsky encargado por El Economista en Sinaloa, 79 por ciento de la población –a nivel nacional 53 por ciento– considera que el Gobierno federal hizo lo correcto al liberar al hijo de “El Chapo“.

Mientras, una encuesta de El Financiero dice que el Presidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo su popularidad después de haber avalado la suspensión del operativo. Agregó que, actualmente reporta 67 por ciento de aprobación a su trabajo, mientras el 31 por ciento de desacuerdo.

Las cifras registradas el mes anterior indicaron una aprobación del 68 por ciento y la desaprobación del 30 por ciento.

PASO FIRME: MITOFSKY

De acuerdo con un estudio especial de Consulta Mitofsky encargado por El Economista, señala que en Sinaloa, el 86.1 por ciento insiste en que de no haber sido liberado a Ovidio Guzmán, las consecuencias hubiesen sido mayores; mientras que el 64.4 por ciento respalda esta afirmación.

En lo que respecta a las renuncias de los integrantes del gabinete de seguridad federal, el 47.7 por ciento de la población de Sinaloa opinó que no debe de haber renuncias; mientras, el 42.1 por ciento opinó lo contrario.

A nivel nacional, el 47.7 por ciento consideró que sí debe de haber renuncias, mientras el 45.5 por ciento opinó que todos deberían de continuar en sus cargos.

Tras los hechos suscitados en Culiacán, y la decisión tomada por el Gobierno, el 39.7 por ciento consideró que la imagen del Presidente López Obrador mejoró; mientras que el 24.5 por ciento opina que empeoró.

“No estaba informado. No me informan en estos casos porque hay una recomendación, un lineamiento general. Le tengo mucha confianza al secretario de Defensa. Lo que sí es que cuando me enteré que se había generado este conflicto, me informan, les pido que se reúnan y tomen una decisión. Me presentan su propuesta y yo lo avalo, que eso era lo mejor”, reconoció el Presidente cuando le cuestionaron si sabía lo del operativo en Culiacán.

Fue en la conferencia matutina donde le preguntaron si en los próximos días van a intentar de nuevo detener a Ovidio Guzmán, a lo que respondió afirmativamente, pues no puede haber impunidad, “nada más que hay que cuidar a la población, no debe haber los llamados daños colaterales, para eso la inteligencia, más que la fuerza” señaló.

De nueva cuenta el jefe del Ejecutivo reconoció que en el caso de Culiacán falló la inteligencia, y agregó que las autoridades y el secretario de la Defensa. no previeron lo suficiente , “eso ya se dijo” y añadió que ya llegó a la ciudad un equipo de militares que hacen la respectiva investigación.

Señaló sentirse bien después de una situación como la de Culiacán: “Lo de menos es lo político. Vamos a suponer que hay una masacre y los opositores logran articular movimiento para pedir mi renuncia, pues me voy”.

Finalmente, expresó “¿Pero cómo me voy? No derrotado porque dejé de ser presidente, sino derrotado moralmente por haber dado una orden equivocada, eso lo que más me importa en la vida, no el cargo. Cuando tengo que decidir entre principios y eficacia política, decido por principios”.