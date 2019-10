EL poder de mamá para llevarte a la escuela… aunque sea a la fuerza

Las madres siempre van a querer lo que es mejor para sus hijos, y no es mentira que muchos de nosotros cuando niños no quisimos ir a la escuela, por flojera, por desmotivaciones, o por simplemente no querer ir para quedarse a jugar con sus juguetes. Aquí es donde entra la madre, quien con todas las fuerzas de convencimiento, intentará que vayas al colegio, por las buenas o por las malas.

En perú, una madre “jala” a su hijo para que este vaya a su primaria. En el video que se ha difundido por redes sociales, se puede ver a la señora jalando una mochila de rueditas mientras, encima de esta su hijo va dormido.

Como una situación de lo más normal, la mujer va con el pequeño hacia la escuela. Este video ya tiene un millón de reproducciones.

M O O D Posted by Alex Jara Esquivel on Friday, 18 October 2019

