El mejor homenaje Michael Jackson

Tras presentarse exitosamente hace unos meses, nuevamente está de regreso el espectáculo “Forever, the best show about the King of Pop” en el Centro Cultural Teatro 1 de la CDMX, el cual se presentará a partir del 25 de octubre, con toda su enorme producción que deja boquiabierto hasta al fan más exigente.

En su primera visita a nuestro país La Toya Jackson, hermana del Rey del pop, agradeció a todo el público presente “por venir a ver el show, fue fabuloso. Muchas gracias por su apoyo y gracias por reconocer todo esto. Los amo México”, comentó desde el escenario, al finalizar este grandioso espectáculo.

En aquella ocasión durante la primera función en el Centro Cultural Teatro 1, acudieron cientos de fanáticos de “El rey del pop”, muchos de ellos caracterizados con guantes blancos, sombreros negros y sacos brillantes; incluso por la alfombra roja desfiló la propia Toya Jackson, quien arribó en aquel momento minutos antes de que iniciara el show. “Forever, the best show about the king”, traído a nuestro país por Alejandro Gou Producciones.

Ahora, tras unos meses, nuevamente los fanáticos disfrutaran de la música de Michael Jackson, de toneladas de luces, pantallas lets, músicos en vivo, fuegos pirotécnicos y lo mejor, un ensamble espectacular de bailarines de todo el mundo que bailan y cantan las canciones del Rey del pop.

Forever rinde homenaje a Michel Jackson con un intenso recorrido por los sus mayores éxitos, con la emoción a flor de piel, con nuevos números, coreografías, acrobacias, nuevas canciones y efectos que sorprenderán a fans y admiradores de su música y su obra, se trata del único espectáculo avalado por tres miembros de la familia, que vuelve a nuestro país para cautivar nuevamente a los seguidores de la astro del pop.