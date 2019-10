Brianda Lizárraga busca reinado de belleza

Like

Es la hija del dueño de la MS y, de ganar, podría ser el inicio de su carrera en el medio artístico.

La hija del músico, productor general y dueño de la Banda MS, Sergio Lizárraga, participó la noche del sábado pasado en la presentación de las mujeres que buscan ser reina del Carnaval Internacional Mazatlán 2019, pero Brianda Lizárraga Osuna no tiene fácil el camino, pues compite contra 11 bellas mazatlecas que aspiran a la corona.

Brianda, de 23 años de edad, es fruto del matrimonio entre Sergio y la señora Judith Osuna, y es una de las favoritas de los seguidores de la competencia. Ella declaró a quien Diario Basta: “Estoy contenta por el apoyo de mi familia, utilizaron un megáfono para impulsarme y arriba del escenario moría de la risa por dentro. Mi papá me dijo que iba a venir, pero al final me comentó que había beis y mejor se fue a ver a Los Venados, pero esta es una experiencia que hace mucho quería vivir y es un deseo ya cumplido”.

La competencia consiste en una preparación intensa, que incluye modelaje, oratoria y dicción. El 22 de febrero, después de varios eventos previos, será coronada La Reina, como todos los años, por un jurado conformado por especialistas en el mundo de la belleza (maquillistas, fotógrafos, conductores, periodistas y actores).

Sergio Lizárraga no aparece mucho en público, pero ha sido nombrado por la revista Billboard como uno de los hombres más influyentes en la industria musical, y seguro no fue a ver a su hija, para que no vayan a pensar que busca influir en la decisión del jurado.